Il Leonardo di Brescia ha una nuova palestra da 2 milioni di euro

Il liceo Leonardo di Brescia ha finalmente la sua nuova palestra. Dopo qualche intoppo e rallentamenti burocratici i lavori, consentiti grazie all’investimento di quasi due milioni di euro della Provincia, sono terminati.

La struttura

L’intervento sulla nuova struttura, che è ubicata vicino all’altra palestra già esistente con cui condivide gli spogliatoi, è stato condotto tenendo conto dell’impatto ambientale ed estetico e seguendo le indicazioni normative Coni. La palestra ha un campo da gioco di 783 metri quadrati, spazio che può permettere grazie alla tenda divisoria, la pratica di due attività in contemporanea.

Il dirigente

«Ringraziamo la Provincia – ha detto il dirigente scolastico, Massimo Cosentino – per aver condotto i lavori e superato le difficoltà. Abbiamo 1850 studenti e questo spazio è molto importante per permettere a tutti i nostri ragazzi di poter svolgere in sicurezza e in un ambiente adeguato l’attività fisica».

L’intitolazione

Nota non marginale, l’intitolazione della palestra all’ex studente Gianluca Notarnicola prematuramente scomparso per un attacco cardiaco: «Nostro figlio era un grande sportivo – hanno detto mamma Anna e papà Pino – e per noi è un orgoglio poterlo ricordare così. Lo facciamo anche attraverso la nostra associazione “Gianluca nel cuore” attraverso la quale sensibilizziamo sulla tematica e all’uso del defibrillatore. Porteremo anche qui uno dei defibrillatori semi-automatici che possono salvare una vita».

A disposizione delle associazioni

La palestra potrà essere utilizzata anche dalle associazioni sportive del territorio: «Per noi è importante offrire queste strutture, ma anche intitolarle e siamo contenti di poterlo fare in questo caso con il nome di Gianluca – ha detto il consigliere provinciale Filippo Ferrari –. Ci sono state criticità, ma grazie al lavoro di tutti le abbiamo superate. Questa palestra consentirà agli studenti di avere a disposizione un luogo bello ed efficiente, a loro chiediamo di rispettarlo».