Il lago di Garda si tinge di giallo, ma è solo sabbia

Le acque del lago di Garda, in alcuni punti, sono diventate gialle. In tempi di continue emergenze ambientali, diversi cittadini hanno segnalato la circostanza alle autorità competenti.

Il fenomeno è noto – fanno sapere dal Comune di Riva del Garda -, non infrequente e, per questi giorni, ampiamente previsto.

La presenza di un ciclone in discesa dal Nord Atlantico, infatti – viene spiegato sul sito del Comune -, richiama correnti calde dal deserto del Sahara, il che implica il sopraggiungere di grossi quantitativi di pulviscolo desertico, che la pioggia ha raccolto e convogliato nel lago.

Per sicurezza, è stato comunque compiuto un sopralluogo che ha confermato si tratti di sabbia.

«È un fenomeno assolutamente naturale – ha spiega l’assessore alla qualità urbana del paese trentino, Luca Grazioli- che, ci dicono gli esperti, non costituisce in alcun modo un rischio per la salute. Non è nemmeno causato dal cambiamento climatico, ma è un fenomeno relativamente frequente che si è verificato anche negli ultimi anni. Interessa non solo l’Italia ma tutta l’Europa centrale, e da noi è previsto in decisa attenuazione già da domani, lunedì».