Il lago Bianco è salvo: stralciate le opere per realizzare l’impianto di neve artificiale

Il lago Bianco è salvo. Il progetto di riqualificazione dell'impianto di neve artificiale per le piste di fondo di Santa Caterina di Valfurva, in provincia di Sondrio, non si farà. L’Amministrazione comunale ha infatti stralciato le opere di presa d’acqua a 2.606 metri di quota, dove la scorsa estate erano iniziati gli scavi per realizzare il sistema che avrebbe permesso di portare le acque del lago fino a valle, dalla convenzione con la ditta operante. Via anche il pozzo con elettrompoma tra la roggia Plaghera e il torrente Frodolfo.

Esultano sia Legambiente sia il comitato Salviamo il Lago Bianco, che da mesi si stavano battendo per fermare quello che a loro dire era un progetto che avrebbe messo a rischio l’habitat montano protetto.

«Dopo mesi di aspre contestazioni, dopo lo stop cautelare arrivato grazie alla nostra segnalazione di scarico abusivo, oggi si mette la parola fine - scrive il comitato -, attendendo tuttavia che sia la Procura della Repubblica sia la Comunità Europea terminino le proprie indagini per indicare le responsabilità di quanto fin ora combinato».

Legambiente invece comunica come «scongiurato il pericolo ora resti il problema della rinaturazione del sito cioè del ripristino dello stato prima degli sbancamenti, nonché di una sua ulteriore conservazione e valorizzazione».