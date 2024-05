Il Gruppo Cinofili Leonessa Brescia festeggia 20 anni di attività

Marley scodinzola e accoglie tutti. È lei la padrona di casa, un meraviglioso incrocio fra un border collie e un golden retriever, mascotte e compagna di interventi del Gruppo Cinofili Leonessa Brescia. Anche lei, con istituzioni e molte sezioni della Protezione Civile della provincia di Brescia, è presente alla cerimonia organizzata per festeggiare i vent’anni del Gruppo che con i suoi 22 volontari si occupa di addestrare le unità cinofile da soccorso per la ricerca di persone scomparse o disperse sotto le macerie, in superficie o in ambito urbano.

Marley - © www.giornaledibrescia.it

«La nostra avventura è cominciata nel 2004 – racconta la presidente Silvana Dusi –, e abbiamo conosciuto un mondo nuovo nel quale siamo cresciuti e ci siamo fatti riconoscere come un gruppo affidabile e sempre presente. Per questo oggi è giusto ringraziare tutti quelli che negli anni hanno dedicato il proprio tempo a questa realtà riuscendo a svilupparla e a farla diventare una delle migliori».

In questi 20anni il Gruppo ha affrontato moltissimi interventi emergenziali sia sul territorio bresciano sia su quello nazionale: «Cerchiamo di essere sempre un aiuto ovunque serva – spiega il vicepresidente Giuseppe Carpanzano - : siamo vicini alle persone in difficoltà per le quali raccogliamo generi alimentari e abbigliamento. Facciamo molta formazione e lavoriamo con i cani che sono parte della nostra famiglia».