Il gruppo alpino di Bottonaga festeggia 50 anni

Arriva al traguardo dei 50 anni dalla fondazione uno dei gruppi alpini bresciani più popolari e attivi: quello di Bottonaga. Per festeggiare al meglio l’attività del sodalizio alpino che si insediò ufficialmente in città nel 1974 è in programma un fine settimana di festa.

Il programma

Si comincia sabato con il concerto alle 20.45 del Coro Alte Cime. Appuntamento nella parrocchia Santa Maria in Silva in via Corsica.

Domenica alle 9 al parco del Pescheto ammassamento, alzabandiera e sfilata. Alle 11 nella parrocchia di san Giovanni Bosco la messa, pranzo alpino a seguire all’oratorio dei Salesiani. Tutta popolazione è invitata a partecipare e ad esporre il Tricolore.