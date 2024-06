Il Governo taglia i fondi ai Comuni: a rischio 21 milioni in cinque anni

Più penalizzati i territori che si sono aggiudicati i fondi del Pnrr. Lettera ai ministri di Anci e Upi: «Così tutto ricadrà sui servizi»

3 ' di lettura

Palazzo Loggia, sede del Comune di Brescia - Foto Pierre Putelli/Neg © www.giornaledibrescia.it

Il peggior incubo di tutti i sindaci sta in due parole che, ciclicamente, vengono pronunciate dai governi: spending review. Letteralmente è una «revisione della spesa», nella pratica è un taglio netto alle uscite statali. Che, nove volte su dieci, ricade sui territori, già impigliati in peripezie non da poco per tenere in piedi la «casa comune» tra patti di stabilità e aumento dei costi da gestire da un lato, e spesa sociale e servizi da garantire dall’altro. E anche stavolta ci risiamo: la «cur