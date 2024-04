Il giardino segreto di Palazzo Luzzago riapre per tutti con fiori e artigiani

Il giardino di Palazzo Luzzago si svela. Domenica lo spazio verde del municipio di Manerbio, dominato da una magnolia secolare e da un Albero di Giuda che in questi giorni è in piena fioritura, ospiterà «Il giardino segreto», prima mostra mercato di piante e artigianato dedicata alla «vita all’aria aperta».

Anime di questa nuovissima iniziativa sono Tanja Neusser e Silvia Montani del negozio «Botanica» di via XX settembre: mesi fa hanno illustrato questa loro idea all’Amministrazione che l’ha sposata capendone il valore non solo per la cittadina, ma anche per la cultura e il commercio.

Domenica dalle 10 alle 20 nel palazzo comunale non si entrerà, quindi, per questioni burocratiche, ma solo per vedere, comprare, rilassarsi e gustare buon cibo.

La proposta

Originale la proposta degli oltre venti espositori: ci saranno artigiani che creano abiti e gioielli ispirandosi ai fiori, una flower farm sebina a km 0, saponi, lavanda della Bassa, ceramica ed erbe, acquerelli, miele, verdura, farro e vetrofusione. Ma non è tutto: si potrà partecipare anche a laboratori di ceramica, kokedama (antico metodo di coltivazione giapponese), di apicoltura, terra cruda, cianotipia e macramé. Ad occuparsi del ristoro «Dopolavoro» e il food truck «Cuor di cuoca».

Per quanto riguarda gli eventi la giornata si aprirà alle 11 con la presentazione del libro «Il pollice verde non esiste» di Pietro Bruni e si chiuderà alle 18.30 con il concerto d’archi di Ensemble Convivium. Il direttore, e primo violino, Aleksander Qyteza, farà eseguire brani di autori celeberrimi come Handel, Haydin, Mozart, Bizet, Grieg, Mascagni e Shostakovich.

Tutte le info sul programma e gli espositori sulla pagina Instagram @ilgiardinosegreto_manerbio e quella Facebook Il Giardino Segreto. Ingresso gratuito.

L’iniziativa

L’iniziativa nasce dalla volontà di recuperare un angolo bellissimo del paese, il giardino di Palazzo Luzzago, e di lavorarci anche nei prossimi anni valorizzandone la ricchezza vegetale. «Con il simbolo dell’iniziativa, la chiave – sottolinea l’assessore al commercio e vicesindaco Andrea Almici –, abbiamo voluto dire ai manerbiesi che diamo loro la possibilità di riappropriarsi di un luogo simbolo, il giardino del Comune».

«Ci attende una giornata di festa – dice l’assessora alla Cultura Sara Barbi –, ma che vuole essere anche un’occasione per fare cultura».

«Gli artigiani e i vivaisti coinvolti – dicono Tanja Neusser e Silvia Montani – hanno una proposta particolare e danno valore aggiunto alla manifestazione».