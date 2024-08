Servizi pubblici essenziali, il Ferragosto di chi lavora

Giornata di festa per tanti, ma non per tutti. Il Ferragosto è fuoriporta per molti, chi al lago, chi in montagna per gite e pic-nic, per una giornata di relax in piena sicurezza grazie a chi garantisce, nonostante la festività, il buon funzionamento dei servizi pubblici essenziali. Un dettaglio non da poco, che non sfugge all’amministrazione comunale di Brescia che ogni anno porta il grazie della cittadinanza a chi è al lavoro.

«È stato un tour in quattro tappe - ha detto il vicesindaco Federico Manzoni - per dire di quattro modi diversi con i quali il Comune, tramite il proprio personale dipendente o le proprie società e fondazioni, ha di venire incontro alle esigenze della cittadinanza: la cura degli anziani, il presidio del territorio, la mobilità, dove non c’è né feriale né festivo. Era l’occasione per esprimere da parte della cittadinanza, la gratitudine a tutti gli operatori che ruotano attorno a queste realtà molto complesse e molto ben organizzate».

Le tappe

La prima tappa del tour di Manzoni è stata la sede di Brescia Trasporti che anche a Ferragosto assicura il servizio pubblico su gomma con 75 autisti e la centrale operativa in funzione dalle 5 del mattino all'1 di notte con 7 persone in servizio più la squadra dell'Unità di recupero e assistenza. Il vicesindaco è stato quindi al Comando della Polizia Locale, operativa su tre turni anche a Ferragosto (6 pattuglie la mattina, 6 la sera e ridotte la notte) con gli occhi puntati sulle 252 telecamere sparse per la città.

La terza tappa è stata alla Rsa Arici Sega di via Fiorentini, gestita dalla Fondazione Brescia Solidale, che ospita 120 uomini e donne, per ringraziare chi si occupa degli anziani e dei fragili soprattutto in questo periodo dell’anno.

Infine, la sede della metropolitana di Brescia, dove accompagnato dal presidente Flavio Pasotti, Manzoni ha visitato l'officina dove è in corso un lavoro altamente tecnico di manutenzione dei treni, per poi spostarsi nella sala operativa. «Per noi agosto è un mese di superlavoro - ha chiarito Flavio Pasotti, presidente Brescia Mobilità - un mese pesante nel quale forse trasportiamo meno passeggeri durante il giorno, ma abbiamo molti più passeggeri negli orari delicati, del divertimento, la sera, o durante il festivo. Un lavoro che h24, 365 giorni l’anno, segue la vita della città». Un lavoro importante di chi, nei momenti di divertimento per la maggior parte delle persone, con il proprio lavoro presidia sulla sicurezza di tutti.