Il climber 22enne precipitato dalla falesia resta grave: la dinamica

L’incidente è avvenuto martedì mattina alla falesia Molinari in Maddalena: il giovane è stato portato all’Ospedale Civile

Precipita dalla falesia: è gravissimo

Un 22enne caduto ieri mattina lungo le falesie della Maddalena a Caionvico è ricoverato in gravi condizioni al Civile. Nonostante il fisico preparato, la giovane età e la tempra atletica, la caduta da una quindicina di metri ha ferito gravemente il giovane che è caduto lungo la parete Molinari, dove è stato soccorso dagli uomini del 118. Ora per lui sono momenti di attesa e speranza. Resta ricoverato nel reparto di rianimazione al Civile. Ragazzo precipita per 15 metri dalla falesia di Caionvico