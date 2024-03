Il ciclista travolto da un’auto pirata a Cazzago è grave e nello stesso modo morì il fratello

Domenico Perani, ex atleta professionista, lo vide morire davanti ai suoi occhi. Da allora si batte per la sicurezza sulla strada

Domenico Perani quando era professionista

In quei concitati momenti, nei quali l’altro giorno veniva travolto da un’auto sconosciuta e ricercata dalle forze dell’ordine, deve aver pensato ancora una volta al triste destino che colpì il fratello Giancarlo all’età di 11 anni, nel lontano 1968 a Cazzago San Martino, quando un’auto gli portò via a bordo strada il suo affetto più caro. Di un anno più giovane di lui, il ragazzo morì sul colpo. La battaglia Da allora Domenico Perani non si è dato mai pace per quella prematura scomparsa e ha se