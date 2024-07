Il Cai smantella la ferrata Terzulli

Il 5 agosto scade l’assicurazione. Preoccupati sindaco di Sonico e rifugisti, tempi stretti per una alternativa

La ferrata Terzulli verrà smantellata © www.giornaledibrescia.it

Tra qualche giorno, esattamente il 5 agosto, la ferrata Terzulli che collega la Val Miller con il Passo dell’Adamello potrebbe essere smantellata. La decisione, che al momento appare irrevocabile, è stata presa dal Cai di Brescia che di quel sentiero attrezzato (la Terzulli non è una vera e propria «ferrata» ma un itinerario munito, in alcuni tratti, di catene per la risalita) si era assunto sino ad ora la responsabilità. Il caso La data scelta per la dismissione non è casuale: lunedì scade infa