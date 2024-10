Il cadavere trovato a Nave scoperto da chi trovò Iuschra Gazi

È stato il cacciatore Guido Azzani a rinvenire il corpo domenica. Come quattro anni fa con la bambina scomparsa a luglio 2018 durante una gita con il grest a Cariadeghe

Il cacciatore Guido Azzani sul luogo del ritrovamento di Iuschra - © www.giornaledibrescia.it

Per un attimo ha pensato ad un macabro scherzo. Ben presto si è però reso conto che era tutto drammaticamente vero. Esattamente come quattro anni prima. Guido Azzani, cacciatore per passione, abita a Caino e ama le passeggiate, il 4 ottobre 2020 aveva trovato nei boschi di Serle il cranio della piccola Iuschra, la bambina autistica di 12 anni scomparsa a luglio 2018 durante una gita con il grest a Cariadeghe. Domenica scorsa un nuovo dramma. Azzani ha infatti trovato nei boschi di Nave, coperti