Il braccialetto elettronico lancia l’allarme: arrestato

Dopo essere portato in Questura l’uomo ha distrutto il dispositivo e litigato con i poliziotti

2 ' di lettura

Un braccialetto elettronico - © www.giornaledibrescia.it

Il braccialetto elettronico fa il suo dovere e lui, 41enne di origini nordafricane, già destinatario di un’ammonizione, finisce in cella. Succede tutto nella tarda serata di venerdì, tra Brescia2 e Lamarmora. Sono da poco passate le 23 quando alla centrale operativa della Questura arriva l’allarme lanciato dal dispositivo che l’uomo, a processo per maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie, porta alla caviglia. Il localizzatore gps lo posiziona a meno di 500 metri di distanza dalla madre