Il borgo di Vione tra rinascita e vecchi abbandoni

Il municipio dell’Alta Valle ha sia stabili fatiscenti sia strutture del tutto recuperate

2 ' di lettura

La chiesa di S. Sebastiano © www.giornaledibrescia.it

I piccoli borghi di montagna sono pieni di bellezza, di testimonianze di una vita rurale che oggi ormai è scomparsa, ma anche scrigni di una storia che ha visto avvicendarsi varie dominazioni, dalle più antiche a quelle moderne. È così in Valcamonica, dove si trovano incisioni rupestri di millenni fa, vestigia romane, medievali, rinascimentali sino alla storia più recente delle guerre mondiali. Vione è uno dei micro paesi dell’alta Valle ricco di testimonianze, non tutte integre, visitabili e co