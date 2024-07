Il blogger Emanuele Ferrari sarà a Sirmione per l’ultima tappa di «Bis!»

C’è chi lo ricorda coperto di foglie di palma a ricreare un outfit di Elodie o con gli evidenziatori appiccicati sul petto per ironizzare su un look di Chiara Ferragni. Mentre oggi c’è chi lo segue per i consigli culinari o semplicemente per rimanere aggiornato sulla sua vita.

Qualunque sia il caso, il content creator Emanuele Ferrari - che fino a pochi anni fa era conosciuto sui social come Emilife - sarà in provincia di Brescia il 19 luglio: l’occasione è l’ultima tappa di «Bis!», progetto gastronomico itinerante attraverso cui il blogger vuole dare la possibilità di provare tutti i piatti della tradizione gastronomica delle città del Nord Italia, senza dover per forza scegliere.

Cucine a motore

«Bis!» richiama uno dei leitmotiv della sua pagina, la bisnonna centenaria Maria con la quale Ferrari condivide moltissimo tempo, ma anche il bis di primi piatti che chi si approccerà al food truck potrà provare. Emanuele proporrà agli avventori una rosa di piatti tradizionali rivisitati da lui, con opzioni onnivore, vegetariane e vegane, tra cui paccheri alla carbonara, tagliatelle cacio e pepe e fusilloni verdi con pisellini, basilico e mandorle.

Dopo essere passato da Monza, Villafranca di Verona, Mestre, Trento, Bellaria e Igea Marina, a Sirmione il food truck sarà parcheggiato al Parco San Vito nell’ambito dell’evento di «Cucine a Motore». Questi gli orari: venerdì 19 luglio dalle 19 alle 23, sabato 20 luglio dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23 e domenica 21 luglio agli stessi orari.