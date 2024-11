Il 4 novembre l’aeroporto di Ghedi era aperto al pubblico

Brescia ha celebrato la Giornata dell’unità nazionale e delle Forze Armate non solo in città. Durante la giornata si è svolta l’apertura di basi militari e caserme, con i cittadini invitati a conoscere da vicino uomini e donne in divisa.

L’apertura dell’aeroporto di Ghedi

Oltre alla celebrazione ufficiale svoltasi in Piazza della Loggia, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, molto attesa era l’apertura dell’aeroporto di Ghedi, sede del 6° Stormo: l’evento ha attirato migliaia di visitatori offrendo ai cittadini e alle cittadine la possibilità di esplorare l’area espositiva con mezzi e velivoli come il PA-200 Tornado e l’F35 Lightning II e l’area museale dedicata alla storia dell’aviazione italiana.

Come ha dichiarato il colonnello Luca Giuseppe Vitaliti, comandante del Presidio Interforze, «la vicinanza alle celebrazioni del 4 novembre e il successo dell’apertura straordinaria dell’aeroporto di Ghedi dimostrano il grande legame della popolazione con le Forze Armate».

Festa nazionale

Dall’1 marzo 2024 il 4 novembre è sancito per legge come festa nazionale. La ricorrenza, per il Governo, sottolinea l’importanza delle Forze Armate nel tessuto sociale italiano e riflette il rispetto e la fiducia della cittadinanza verso le istituzioni militari, rafforzando il legame sancito anche dall’articolo 52 della Costituzione.