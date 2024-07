Il 25 luglio è la Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento. È stata istituita nel 2021 delle Nazioni Unite per accrescere la consapevolezza dell’importanza delle strategie di prevenzione salvavita e ridurre le morti che si possono evitare. La risoluzione dell’Onu che istituisce la Giornata afferma che l’annegamento si può prevenire e incoraggia tutti gli Stati membri a sviluppare programmi di prevenzione in linea con gli interventi raccomandati dall’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che vanno dalla vigilanza alla promozione delle capacità natatorie, all’addestramento sulla rianimazione.

Balneazione sicura

Il motto della Giornata mondiale è: «Ogni annegamento è prevedibile. Esistono soluzioni». Questo, naturalmente, vale anche sul lago di Garda. «Quando ci chiedono se il lago è pericoloso - dicono alla sala operativa della Guardia costiera di Salò - rispondiamo che il lago diventa pericoloso solo nel momento in cui chi lo frequenta non adotta le precauzioni del caso per un approccio consapevole e sicuro delle acque». Insomma, basta seguire i consigli per una balneazione sicura per ridurre al minimo ogni rischio o pericolo.

Anche sul Garda

La ricorrenza del 25 luglio sarà celebrata anche sul Garda, con la Guardia costiera che darà il via al suo tour di sensibilizzazione nelle principali piazze del lago, dove durante l’estate saranno allestiti, come già accaduto nel corso del 2023, infopoint mobili con pannelli informativi scritti in tre lingue (italiano, inglese e tedesco) riportanti i consigli utili a diportisti e bagnanti, che sul Benaco, com’è noto, provengono da tutta Italia e da diversi Paesi del mondo, Germania su tutti.

Perché la sicurezza in acqua inizia in banchina. O in spiaggia. Prima di prendere il largo, o di entrare in acqua per fare un bagno, è bene ricordarsi di rispettare una serie di regole. Semplici ma in grado di salvarci la vita.