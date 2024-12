Idroelettrico, dalla Regione oltre 19 milioni di euro a Brescia

Via libera alle convenzioni tra Regione Lombardia e diverse province del territorio, tra cui quella di Brescia, per realizzare investimenti da finanziare con i canoni delle grandi derivazioni idroelettriche. Con le intese che saranno sottoscritte nei prossimi giorni per consentire l’erogazione delle risorse entro l’anno, la Regione stanzierà in totale oltre 32 milioni di euro per il territorio lombardo, comprendendo anche parte di canoni arretrati.

Le risorse verranno destinate a opere e interventi riguardanti i territori dei comuni interessati dalle grandi derivazioni a scopo idroelettrico, in linea con quanto previsto dalla legge regionale.

Nello specifico saranno oltre 19 i milioni erogati per interventi nella provincia di Brescia. Gli stanziamenti più onerosi coinvolgono la Comunità Montana di Valle Camonica. Previsti fondi anche per le Comunità Montane di Valle Sabbia e del Parco Alto Garda Bresciano, oltre che per il comune di Palazzolo sull'Oglio.