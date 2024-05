I volti di «Cash or Trash - Chi offre di più?» al Mercatino del tempo che fu di Roncadelle: è pioggia di selfie

Mercatino del tempo che fu di Roncadelle al Cono Ottico meta di due volti molto noti tra gli appassionati di oggetti vintage. Alessandro Rosa e Stefano D’Onghia, protagonisti di «Cash or Trash - Chi offre di più?», lo show in onda sul canale Nove, si sono mescolati ai tanti appassionati in cerca di affari tra le bancarelle, venendo prima riconosciuti e poi letteralmente presi d'assalto dal pubblico e dai venditori e coinvolti in una lunga serie di scatti e selfie.

Rosa, a sinistra nella foto che vede al centro il presidente e organizzatore Giuseppe Chizzolini, è figlio di collezionisti ed esperto d’arte moderna, antiquariato e design ed è stato per anni consulente di Arte Moderna e Contemporanea e banditore presso una nota casa d’aste. Da qualche anno si occupa di art consulting e nel programma su La Nove mette a disposizione tutta la sua professionalità.

Lo show «Cash or Trash - Chi offre di più?», basato sul format originale tedesco Bares für Rares, prevede che in ogni puntata cinque concorrenti-venditori portino in studio un oggetto di cui vogliono disfarsi.

Il consulente e banditore di aste Alessandro Rosa durante lo show - © www.giornaledibrescia.it

È a questo punto che entra in scena Rosa che ha il compito di stimare l’oggetto in questione rispondendo alla fatidica domanda «quanto vale?». Una volta terminata la valutazione, il venditore si sposta in una stanza con cinque mercanti di antiquariato – tra cui proprio Stefano D’Ognhia – che visionano l'oggetto in vendita, facendosene descrivere storia e caratteristiche. Prende così corpo l’asta vera e propria, tra offerte e rilanci; quando questa si concluderà, il concorrente dovrà decidere se accettare l’offerta più alta o riportare a casa il proprio oggetto.

Il mercatino di Roncadelle, a detta dei protagonisti, sarà meta a fine mese di una troupe televisiva che effettuerà delle riprese nell'area del Campo Grande. Immagini che saranno poi usate durante le puntate della fortunata serie.