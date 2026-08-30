I Vigili del fuoco salutano Gatta e Zanola, a riposo dopo oltre 35 anni

Dopo oltre trent’anni di servizio lasciano il Corpo due colonne portanti del Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia. Dal primo settembre il Capo Reparto Esperto Diego Giovanni Gatta e il Capo Reparto Espero Silvio Zanola saranno collocati a riposo, al termine di lunghe carriere trascorse al servizio della comunità bresciana e del Paese.
Silvio Zanola è entrato a far parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il 5 dicembre 1990; esattamente un anno più tardi, il 5 dicembre 1991, ha iniziato il proprio percorso nel Corpo Nazionale Diego Gatta. Oltre tre decenni di servizio durante i quali entrambi hanno vissuto in prima persona la storia e l’evoluzione del Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia, diventandone nel tempo punti di riferimento.
Il tributo dei colleghi
«Per generazioni di Vigili del Fuoco che hanno prestato servizio a Brescia, Gatta e Zanola hanno rappresentato molto più di due Capi Reparto esperti. Esperienza operativa, professionalità, affidabilità e una disponibilità mai venuta meno ne hanno fatto negli anni due colonne portanti del Comando, soprattutto nei momenti in cui erano necessarie competenza, capacità decisionale e quella conoscenza del mestiere che soltanto molti anni trascorsi sul campo possono costruire.
Due carriere vissute principalmente al servizio di Brescia e del suo territorio, prendendo parte a innumerevoli interventi di soccorso tecnico urgente, ma che hanno portato entrambi anche ben oltre i confini della provincia, ogni volta che il Corpo Nazionale è stato chiamato a intervenire nelle grandi emergenze che hanno colpito il Paese», scrivono ora i colleghi del Comando di Brescia.
Il ritratto
Diego Gatta ha partecipato, tra le altre, alle operazioni conseguenti al terremoto di Salò del 2004, al sisma dell’Aquila del 2009, al terremoto dell’Emilia-Romagna del 2012 e al sisma dell’Italia centrale del 2016. Nel corso della propria carriera ha acquisito diverse specializzazioni e partecipato a numerosi percorsi formativi, conseguendo nel 2017 anche la qualifica di Direttore delle Operazioni di Spegnimento. Il suo servizio è stato inoltre accompagnato da attestati di elogio per interventi svolti in scenari di particolare complessità.
A testimonianza dell’impegno prestato nelle grandi emergenze nazionali, a Gatta sono stati conferiti anche un diploma di benemerenza con medaglia per l’opera svolta durante le emergenze che interessarono il territorio nazionale nell’autunno del 2000 e, nel 2008, un attestato di pubblica benemerenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile.
Una carriera altrettanto significativa quella di Silvio Zanola, costruita attraverso oltre trentacinque anni di attività operativa, formazione e specializzazione. Anche lui, oltre agli innumerevoli interventi svolti sul territorio bresciano, è stato chiamato a prestare servizio nelle grandi emergenze nazionali: dal terremoto di Salò del 2004 al sisma dell’Aquila del 2009, fino alle emergenze alluvionali che hanno duramente colpito la Liguria, operando anche in contesti di particolare complessità.
Il grazie dei colleghi
«Gatta e Zanola appartengono a quella generazione di Vigili del Fuoco che ha costruito la propria esperienza giorno dopo giorno, intervento dopo intervento, e che ha saputo poi trasmetterla ai colleghi più giovani. Due uomini che hanno attraversato oltre trent’anni di storia del Comando di Brescia, accompagnandone l’evoluzione senza perdere ciò che da sempre costituisce l’essenza del mestiere del Vigile del Fuoco: esserci quando qualcuno ha bisogno.
Il loro pensionamento rappresenta quindi la conclusione di due importanti percorsi professionali, ma anche il saluto a due figure che hanno lasciato un segno profondo nella vita del Comando.
A Diego Gatta e Silvio Zanola va il ringraziamento per una vita professionale trascorsa al servizio di Brescia, del territorio bresciano e, quando il Paese li ha chiamati, dell’Italia intera». scrivono ancora i Vigili del fuoco nel messaggio di saluto.