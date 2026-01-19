I contrasti del bosco: c’è chi getta rifiuti e chi pulisce in silenzio

L’ennesima situazione di degrado per l’abbandono di spazzatura nella natura, che anche quest’anno ha segnato soprattutto il bosco e i dintorni della valle dell’Opolo, troverà presto una soluzione con l’intervento degli operatori municipali.

In parallelo intanto alla rimozione dei rifiuti si sono eseguiti, e sono appena terminati, anche lavori di pulizia e rimozione di piante e rami per prevenire problemi di natura idrogeologica.

Protagonisti dell’intervento uomini e donne del distaccamento di Marone del Gruppo intercomunale di Protezione civile, coordinati da Alice Bontempi, che hanno liberato dall’invadenza degli arbusti qualche centinaio di metri del torrentello che da Pregasso scende fino al paese e raggiunge via Amba Alagi.

Dopo la sorpresa spiacevole dei rifiuti abbandonati comunque l’amministrazione comunale ne ha ricevuta da mani anonime anche una piacevole.

Come evidenziato dal vicensindaco Mauro Zanotti sui social network, nei giorni scorsi alcuni cittadini senza dire niente a nessuno sono entrati in azione spontaneamente, e con grande spirito di volontariato hanno svolto una serie di lavori di potatura, pulizia e manutenzione di siepi nei parcheggi pubblici del paese, ma anche in parchi e aiuole.

Il gesto ha meritato il plauso dei maronesi e dello stesso Comune: «Grazie per il grande senso civico dimostrato, che possa essere di esempio ai pochi incivili che ancora abbandonano rifiuti sul nostro territorio».

flavio archetti