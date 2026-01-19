Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaSebino e Franciacorta

I contrasti del bosco: c’è chi getta rifiuti e chi pulisce in silenzio

Flavio Archetti
A Marone c’è chi, con grande senso civico, ha svolto una serie di lavori di potatura, pulizia e manutenzione di siepi nei parcheggi pubblici, ma anche in parchi e aiuole
Alcuni volonterosi hanno liberato torrenti e anonimi potato piante e siepi - © www.giornaledibrescia.it
Alcuni volonterosi hanno liberato torrenti e anonimi potato piante e siepi - © www.giornaledibrescia.it
AA

L’ennesima situazione di degrado per l’abbandono di spazzatura nella natura, che anche quest’anno ha segnato soprattutto il bosco e i dintorni della valle dell’Opolo, troverà presto una soluzione con l’intervento degli operatori municipali.

In parallelo intanto alla rimozione dei rifiuti si sono eseguiti, e sono appena terminati, anche lavori di pulizia e rimozione di piante e rami per prevenire problemi di natura idrogeologica.

Protagonisti dell’intervento uomini e donne del distaccamento di Marone del Gruppo intercomunale di Protezione civile, coordinati da Alice Bontempi, che hanno liberato dall’invadenza degli arbusti qualche centinaio di metri del torrentello che da Pregasso scende fino al paese e raggiunge via Amba Alagi.

Dopo la sorpresa spiacevole dei rifiuti abbandonati comunque l’amministrazione comunale ne ha ricevuta da mani anonime anche una piacevole.

Come evidenziato dal vicensindaco Mauro Zanotti sui social network, nei giorni scorsi alcuni cittadini senza dire niente a nessuno sono entrati in azione spontaneamente, e con grande spirito di volontariato hanno svolto una serie di lavori di potatura, pulizia e manutenzione di siepi nei parcheggi pubblici del paese, ma anche in parchi e aiuole.

Il gesto ha meritato il plauso dei maronesi e dello stesso Comune: «Grazie per il grande senso civico dimostrato, che possa essere di esempio ai pochi incivili che ancora abbandonano rifiuti sul nostro territorio».

flavio archetti

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
boscorifiutivolontariatoMarone
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario