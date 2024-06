Onda anomala sul lago d’Iseo ribalta un idrovolante e scatta l’allarme

Un’ondata imprevista e l’idrovolante in acqua perde il suo equilibrio sui galleggianti, rovesciandosi. Ha fatto pensare a un disastro aereo l’incidente occorso ad un velivolo munito di galleggianti per l’atterraggio su acqua, ma la vicenda si è immediatamente ridimensionata non appena la pilotina dei carabinieri è giunta sul posto e ha constatato l’accaduto.

Per recuperare il velivolo e rimetterlo in assetto di volo ci sono volute alcune ore, e in questo momento le operazioni sono ancora in corso. All’inizio, a riva, si era pensato a un incidente, la cui entità è stata poi ridimensionata. Nello specchio di lago sono intervenuti con la motovedetta, insieme a Opsa, operatori Areu con idroambulanza e Vigili del fuoco.

L’incidente acquatico si è verificato nello specchio d’acqua di fronte a Iseo, tra i campeggi che si affacciano sul lago verso Pilzone e la penisola di Montecolino. Il pilota è stato accompagnato a riva con l’idroambulanza, e in queste ore sta seguendo le operazioni di recupero del velivolo.