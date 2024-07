I bresciani brillano ai Giochi matematici Bocconi

I concorrenti bresciani hanno ottenuto eccellenti risultati alla 31esima edizione nazionale dei Giochi matematici Bocconi.

Erano oltre 2.700 i finalisti, provenienti da tutta Italia, che hanno preso parte alla competizione che sul finire di maggio ha decretato i vincitori che voleranno ad agosto in Francia a contendersi la finalissima internazionale. Tra questi, Matteo Musumeci, ex studente del Calini e ora universitario a Pisa, classificatosi secondo nella categoria L2, che raggruppa gli studenti della quinta superiore e del primo biennio universitario.

A Milano si sono presentati concorrenti da tutta Italia - © www.giornaledibrescia.it

Gli organizzatori hanno reso note le classifiche definitive solo questa settimana, poiché il sito dei giochi è stato hackerato provocando non pochi problemi.

La carica dei sessanta

La rappresentanza bresciana alla finale milanese era composta da una sessantina di partecipanti, distribuiti nelle varie categorie: dalla C1, per gli studenti di prima e seconda media, alla C2 per gli alunni di terza media e di prima superiore, alla L1, per gli studenti di seconda, terza e quarta della scuola secondaria di II grado alla GP, riservata agli adulti, dal 3° anno di università.

Oltre a Musumeci, sono stati premiati diversi studenti della nostra provincia: nella categoria L2, Lorenzo Mondini del liceo Golgi Breno, classificatosi settimo, e Davide Averoldi piazzatosi all’undicesimo posto, dopo essere stato il più veloce a ultimare la prova. Nella categoria GP, Stefano Ongari ha ottenuto l’undicesimo posto. Nella L1 Lorenzo Peveri del liceo Fermi di Salò si è classificato al diciottesimo posto e Giovanni Plebani, del liceo Leonardo, 28esimo.

Tra i più giovani nella categoria C2, Flavio Marchesi della media Glisenti di Vestone ha ottenuto il 24esimo posto, mentre Ludovica Rial Corsini di Rovato si è piazzata 28esima. Nei giovanissimi della C1 Federico Caria 42esimo e Daniel Stepien 64esimo.

La selezione

Tutti i partecipanti bresciani avevano preso parte nel marzo scorso alla semifinale provinciale, svoltasi al liceo Leonardo, sotto il coordinamento della professoressa Laura Ziche, referente dei giochi per il Bresciano.