I braccialetti elettronici sono pochi e cari: per il codice rosso serve di più

A Brescia sono meno di 200 quelli attivi. Spesso non sono disponibili e il pericolo recidiva si alza

Un nuovo braccialetto elettronico - Foto Marco Ortogni Neg © www.giornaledibrescia.it

L’ultimo caso è di pochi giorni fa. Il giudice Giulia Costantino ha disposto il braccialetto elettronico per il 27enne ritenuto il palo della banda che ha rapinato le gioiellerie del centro. Il braccialetto, che in verità è una cavigliera, però non è disponibile e quindi il giovane è ancora a Canton Mombello. «Forse tra tre o quattro giorni arriverà» spiega il legale del 27enne. Che mette in evidenza una delle grandi emergenze legate allo strumento per controllare a distanza chi è accusato sopra