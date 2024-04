«I borghi di Franciacorta» consegnano la spesa (o il pasto) a casa. Il distretto del commercio creerà una piattaforma delivery locale con la possibilità di ordinare da casa, attraverso il telefono, oppure online, i prodotti offerti dai commercianti del territorio. Si è scelto di introdurre questa novità in seguito ad un questionario specifico sottoposto agli esercizi commerciali del territorio dei cinque comuni, Provaglio d’Iseo, Cortefranca, Monticelli Brusati, Ome e Passirano.

La situazione

Tra gli oltre 170 esercizi di vicinato, il 40% ha avviato nella propria gestione forme di delivery in modo autonomo, senza coinvolgere altri operatori, il 18% ha utilizzato la consegna a domicilio in via eccezionale per il periodo del lockdown ed i restanti non lo hanno mai praticato, ma sono intenzionati ad introdurlo.

Per fornire uno strumento efficace e accessibile da parte di tutti i cittadini, il distretto creerà una piattaforma ad hoc. «Il progetto prevede di dare operatività e continuità all’iniziativa di Regione Lombardia “Negozi casa tua – la spesa a domicilio”, trasformandola da fatto eccezionale del periodo pandemico a stabile modalità di rapporto tra sistema commerciale locale e consumatori - spiega Lucia Pezzotti, assessora al commercio di Provaglio d’Iseo, comune capofila-. Si tratta dunque di uno strumento di facile ed elevata utilizzazione non solo da parte di tutti i residenti, ma anche da parte di non residenti che intendono conoscere e/o approfondire le opportunità di servizio che il territorio comunale offre». Ma non è l’unica novità: ce n’è una che coinvolge direttamente i turisti.

Bici a noleggio

È stata da poco introdotta, dedicata alle strutture ricettive del distretto, la possibilità di noleggiare e-bike per promuovere la mobilità sostenibile.

«Il distretto ha siglato un accordo di due anni per un servizio di noleggio con E-bike Dosso Alto, con tariffa fissa giornaliera. Le strutture ricettive che aderiranno all’iniziativa avranno a disposizione una locandina ed un pieghevole da mostrare ai loro ospiti per informarli dell’opportunità; sarà poi l’ospite a contattare Dosso Alto e pagare direttamente il dovuto - conclude Pezzotti -. Inoltre, con Confesercenti e Confcommercio stiamo organizzando, per lo sportello impresa, incontri formativi e informativi, tra aprile e maggio e settembre e ottobre, su contributi a fondo perduto per le imprese del commercio artigianato e ristorazione, bandi per finanziamenti agevolati, formazione gratuita con fondi interprofessionali».