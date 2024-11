Housing sociale, nel Bresciano ci sono quasi 800 alloggi sfitti

Da una parte 782 alloggi sfitti per carenze, dall’altra 612 già assegnati tra il 2023 e il 2024. Da un lato 464 cantieri che renderanno disponibili altrettanti appartamenti per famiglie in difficoltà, dall’altro la domanda crescente di cittadini che chiedono un tetto sopra la testa.

Due facce della stessa complessa medaglia dell’housing sociale nel Bresciano.

I dati

Ad oggi, secondo i dati diffusi da Regione Lombardia, gli alloggi Aler in provincia sono 6.738. Di questi, 229 sono sfitti per carenze (86 in città), mentre 250 sono oggetto di lavori in fase di ultimazione.

Le case di proprietà comunale sono quasi altrettante: 6.306. Ma in questo caso i numeri sono ben diversi: ben 553 alloggi sono sfitti per carenze (195 a Brescia), mentre 214 saranno messi a graduatoria dopo la fine dei lavori di adeguamento.

Gli obiettivi

«L’obiettivo è quello di rigenerare il patrimonio abitativo esistente in provincia senza consumare altro suolo», spiega l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale Paolo Franco, che ha fatto tappa a Brescia per aggiornare l’avanzamento del piano regionale dei servizi abitativi.

E per il periodo 2022-2024 il piano prevede un investimento di oltre 193 milioni di euro da destinare a sostenibilità del sistema, welfare abitativo, cura del patrimonio, rigenerazione urbana e housing sociale.

Le prime assegnazioni

Grazie alle risorse è arrivata una prima accelerata sul fronte delle assegnazioni. Nel 2023 gli alloggi assegnati sono stati 347, circa il doppio rispetto al 2021, nei primi dieci mesi di quest’anno sono 265.

«Abbiamo scelto di destinare alla provincia di Brescia importanti fondi perché questo territorio ha una spiccata capacità di partecipare ai bandi e di intercettare le economie. L’emergenza abitativa non appartiene più solo ad una fascia, quindi noi dobbiamo riprendere il nostro obiettivo e investire su un patrimonio che se è giovane ha 50 anni».