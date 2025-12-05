Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Nascondeva l’hashish in casa: 20enne arrestato a Castenedolo

Il giovane è agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. I carabinieri hanno denunciato anche un 18enne, trovato in possesso di 25 grammi di hashish
La droga sequestrata dai carabinieri
La droga sequestrata dai carabinieri
AA

Nascondeva 360 grammi di hashish all’interno della propria casa a Castenedolo: un 20enne è stato arrestato ieri in flagranza di reato dai carabinieri della Stazione locale, col supporto dell’Unità cinofila carabinieri di Orio al Serio. Il giovane, incensurato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo previsto per questa mattina.

Sempre a Castenedolo, un 18enne è stato trovato in possesso di 25 grammi di hashish ed è stato denunciato. L’operazione rientra nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di droga condotte dall’Arma dei carabinieri sul territorio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
spacciohashisharrestosequestroCastenedolo
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario