Nascondeva l’hashish in casa: 20enne arrestato a Castenedolo
Nascondeva 360 grammi di hashish all’interno della propria casa a Castenedolo: un 20enne è stato arrestato ieri in flagranza di reato dai carabinieri della Stazione locale, col supporto dell’Unità cinofila carabinieri di Orio al Serio. Il giovane, incensurato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo previsto per questa mattina.
Sempre a Castenedolo, un 18enne è stato trovato in possesso di 25 grammi di hashish ed è stato denunciato. L’operazione rientra nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di droga condotte dall’Arma dei carabinieri sul territorio.
