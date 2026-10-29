Controlli della Guardia di Finanza su articoli e costumi di Halloween

La Guardia di Finanza di Brescia è impegnata in una vasta operazione di controllo di negozi ed empori,in particolare gestiti da cittadini cinesi, in tutta la provincia per verificare la conformità e la sicurezza degli articoli, dei costumi e degli accessori che vengono messi in vendita a ridosso della festa di Halloween e che sono principalmente destinati a bambini e ragazzi.
I finanzieri controllano la tracciabilità dei prodotti e il rispetto delle norme sull’etichettatura e sulla provenienza. In alcuni negozi sono già stati effettuati ingenti sequestri ma solo nei prossimi giorni, a conclusione dell’attività, si potrà avere un bilancio complessivo dei risultati raggiunti.