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Controlli della Guardia di Finanza su articoli e costumi di Halloween

In alcune attività della provincia, soprattutto in quelle gestite da cittadini cinesi, sono già stati effettuati ingenti sequestri
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Un controllo della Guardia di Finanza
Un controllo della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza di Brescia è impegnata in una vasta operazione di controllo di negozi ed empori, in particolare gestiti da cittadini cinesi, in tutta la provincia per verificare la conformità e la sicurezza degli articoli, dei costumi e degli accessori che vengono messi in vendita a ridosso della festa di Halloween e che sono principalmente destinati a bambini e ragazzi.

I finanzieri controllano la tracciabilità dei prodotti e il rispetto delle norme sull’etichettatura e sulla provenienza. In alcuni negozi sono già stati effettuati ingenti sequestri ma solo nei prossimi giorni, a conclusione dell’attività, si potrà avere un bilancio complessivo dei risultati raggiunti.

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