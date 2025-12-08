Giornale di Brescia
Colpo al Conad con cavo d’acciaio e pick-up: via con la cassaforte

Federico Bernardelli Curuz
I ladri, in azione a Gussago nella notte tra domenica e lunedì, hanno portato via l’incasso del weekend. La banda ha agito in soli 4 minuti. Ingenti i danni strutturali
Sfondano parete e sradicano cassaforte al Conad di Gussago
Colpo in pochi minuti, nella notte tra domenica e lunedì, al Conad di viale Italia a Gussago. Secondo quanto ricostruito dai responsabili del punto vendita, i ladri sono entrati in azione tra le 3.19 e le 3.22, agendo in appena quattro minuti.

La banda – probabilmente composta da almeno tre persone – ha divelto una porta sul retro, nei pressi dell’ufficio, poi ha aperto un varco sfondando una parete in cartongesso che separava i locali dalla cassaforte. A quel punto i malviventi hanno fatto passare un cavo d’acciaio, collegato a un pick up o a un piccolo camion, e hanno strappato via l’intera struttura, trascinando con sé non solo il dispositivo blindato ma anche parte delle strutture portanti: metà ufficio risulta distrutto.

L’azione, rapidissima, sembra essere stata pianificata approfittando del fatto che l’incasso del weekend non fosse ancora stato depositato in banca. I responsabili del supermercato hanno già consegnato ai carabinieri le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza, ora al vaglio degli investigatori per risalire ai responsabili.
I danni sono ingenti: oltre alla cassaforte, l’intera area amministrativa dovrà essere ricostruita. Indagini in corso.

