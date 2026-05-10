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Gussago: guida a zig-zag, insulta gli automobilisti e tenta la fuga

Il 51enne protagonista della vicenda è stato fermato e ora si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale
Mani sul volante, foto d'archivio
Mani sul volante, foto d'archivio

Ha seminato il caos tra le strade di Gussago, guidando in modo pericoloso e minacciando i passanti, fino a quando l’intervento dei Carabinieri non ha messo fine alla sua corsa. Protagonista della vicenda, avvenuta nel pomeriggio di sabato, è un cittadino italiano di 51 anni, già noto alle forze dell’ordine, finito in manette con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

La vicenda

Tutto è iniziato con una serie di telefonate allarmate alla centrale operativa dei Carabinieri: alcuni automobilisti avevano segnalato un’auto che procedeva a zig-zag, con il conducente in evidente stato di alterazione dovuto all'alcol che insultava e intimoriva gli altri utenti della strada. Le pattuglie della stazione locale si sono messe subito sulle sue tracce, intercettandolo poco dopo. Alla vista dei militari, l’uomo ha tentato un'ultima manovra disperata: ha abbandonato il veicolo a bordo strada cercando di dileguarsi a piedi tra le vie limitrofe.

La fuga è durata però una manciata di secondi. Una volta raggiunto, il 51enne ha reagito con violenza nel tentativo di evitare il controllo, arrivando a colpire uno dei militari prima di essere definitivamente bloccato. L’uomo è stato accompagnato presso la sua abitazione agli arresti domiciliari, dove resterà in attesa dell’udienza di convalida fissata per la giornata di domani.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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auto in fugaresistenza a pubblico ufficiale
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