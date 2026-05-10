Gussago: guida a zig-zag, insulta gli automobilisti e tenta la fuga

Ha seminato il caos tra le strade di Gussago, guidando in modo pericoloso e minacciando i passanti, fino a quando l’intervento dei Carabinieri non ha messo fine alla sua corsa. Protagonista della vicenda, avvenuta nel pomeriggio di sabato, è un cittadino italiano di 51 anni, già noto alle forze dell’ordine, finito in manette con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

La vicenda Tutto è iniziato con una serie di telefonate allarmate alla centrale operativa dei Carabinieri: alcuni automobilisti avevano segnalato un’auto che procedeva a zig-zag, con il conducente in evidente stato di alterazione dovuto all'alcol che insultava e intimoriva gli altri utenti della strada. Le pattuglie della stazione locale si sono messe subito sulle sue tracce, intercettandolo poco dopo. Alla vista dei militari, l’uomo ha tentato un'ultima manovra disperata: ha abbandonato il veicolo a bordo strada cercando di dileguarsi a piedi tra le vie limitrofe.