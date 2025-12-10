Gussago, guasto alla caldaia: a casa da scuola circa 300 bambini
Federico Bernardelli Curuz
Il sindaco ha firmato un’ordinanza per la chiusura del plesso di Casaglio
Loading video...
Casaglio di Gussago, 300 bambini a casa per giasto caldaia della scuola
Un guasto improvviso alla caldaia costringerà, oggi, alla chiusura completa del plesso scolastico di Casaglio, che comprende la primaria «Aldo Moro» e la scuola dell’infanzia «Piovanelli». Circa 300 bambini resteranno a casa. Dal Comune La decisione è stata formalizzata dall’ordinanza comunale di ieri, ed è stata comunicata nelle scorse ore dal sindaco di Gussago, Giovanni Coccoli. «Purtroppo – spiega Coccoli – devo informare le famiglie che, a causa di un guasto improvviso alla caldaia, il ples
Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.