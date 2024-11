Gussago e Cellatica isolate per due ore: bloccati internet e telefoni

Un’improvvisa interruzione delle reti fisse, mobili e internet ha paralizzato, stamattina, le comunicazioni nei comuni di Gussago e Cellatica. Il disservizio, verificatosi tra le 8.30 e le 10.30, ha colpito non solo i municipi ma anche ambulatori medici, scuole, uffici postali, banche e privati cittadini.

La situazione a Gussago

«In Comune non funzionava né la linea fissa né i cellulari, con evidenti problemi per gli uffici – ha spiegato Giovanni Coccoli, sindaco di Gussago –. Abbiamo temuto che fosse legato ai lavori in corso nella piazza antistante il Municipio, ma abbiamo appurato che non ci fosse alcun collegamento e quindi escludiamo categoricamente questa possibilità. Fortunatamente, nel giro di un paio d’ore la situazione è tornata alla normalità».

Anche presso la Fondazione Richiedei di Gussago, che gestisce ospedale e casa di riposo, il blackout ha causato qualche disagio. «Abbiamo registrato alcune brevi interruzioni, ma non ci sono stati blocchi nei servizi, né sospensioni di esami o prenotazioni al Cup», ha rassicurato il direttore Paolo Boldini.

A Cellatica

Situazione simile a Cellatica, sono state segnalate difficoltà nell’accesso ai database online negli ambulatori medici e problemi per gli uffici comunali: «Il disservizio ha interessato l’intero territorio comunale, creando rallentamenti. Non siamo riusciti a capire il motivo», ha spiegato il sindaco Marco Marini.

Le cause dell’interruzione, al momento, restano ignote, e non risultano segnalazioni ufficiali da parte dei gestori delle reti coinvolte.