Gussago: addio ad Aldo Raccagni, storico dirigente e volontario

La comunità di Gussago si stringe nel dolore per la scomparsa di Aldo Raccagni, storico dirigente del Gussago calcio e instancabile volontario. Raccagni, 65 anni, è stato strappato alla vita da una lunga malattia. Lascia la moglie Cinzia e il figlio Alessio. Con oltre trent’anni di dedizione al Gussago calcio, Raccagni ha ricoperto il ruolo di dirigente accompagnatore, occupandosi a lungo della prima squadra e, negli ultimi anni, della Juniores.

Il ricordo

«Aldo era una figura insostituibile – ricorda Renato Verona, ex presidente del club –. Ha dedicato la sua vita alla società e al volontariato. Anche quando i problemi di salute lo hanno costretto a rallentare ha continuato a mettersi al servizio della comunità collaborando con la Soccorso pubblico Franciacorta. La sua perdita lascia un vuoto enorme».

Originario di Gussago era conosciuto e stimato non solo per il suo impegno nello sport, ma anche per la sua professionalità: lavorava come tornitore Cnc in un’officina meccanica. Il ricordo del Gussago Calcio è commosso e unanime: «Aldo era più di un dirigente: era un esempio di passione e generosità. Ha accompagnato generazioni di giovani, condividendo momenti indimenticabili dentro e fuori dal campo. La sua dedizione per il nostro sport e i nostri colori resterà per sempre un modello».

I funerali si terranno martedì 31 dicembre alle 10 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta.