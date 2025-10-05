«Dal Gugliemo all’alta quota», il 10 ottobre l’incontro a Inzino

La sezione di Gardone Val Trompia del Club Alpino Italiano ha organizzato una serata dedicata alla montagna venerdì 10 ottobre 2025. L’incontro si terrà al Cinema Teatro Inzino a partire dalle 20.30 con ingresso libero

Gli amanti delle alte quote sono invitati a partecipare all’incontro che avrà per protagonisti Emiliano Boldi ed Enrico Zappa, entrambi alpinisti non professionisti, che proporranno ai presenti un racconto dei loro viaggi e delle loro esperienze, che dalle montagne bresciane condurrà fino alle cime più alte del mondo.

Fascino

«Dal Guglielmo all’alta quota» è il titolo del viaggio proposto, nel corso del quale si verrà condotti a respirare anche il fascino dell’Himalaya, con le esperienze direttamente vissute da Boldi e Zappa al Manaslu (8163 m) e al Makalu (8485 m).

I due alpinisti condivideranno storie, passioni e sfide, passando dalla gioia per aver raggiunto la vetta del Manaslu nel 2023 alla delusione per il fallimento sul Makalu nel 2025. Nel corso della serata verrà onorata anche la memoria di Giangiuseppe Bregoli. A seguire ci saranno le premiazioni del circuito di gare di corsa in montagna Brixia Vertical Series.