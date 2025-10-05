Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValtrompia e Lumezzane

«Dal Gugliemo all’alta quota», il 10 ottobre l’incontro a Inzino

Ruggero Bontempi
Appuntamento alle 20.30 al Cinema teatro con gli alpinisti non professionisti Emiliano Boldi ed Enrico Zappa: l’ingresso è libero
Il monte Guglielmo innevato - Foto New Eden Group © www.giornaledibrescia.it
Il monte Guglielmo innevato - Foto New Eden Group © www.giornaledibrescia.it
AA

La sezione di Gardone Val Trompia del Club Alpino Italiano ha organizzato una serata dedicata alla montagna venerdì 10 ottobre 2025. L’incontro si terrà al Cinema Teatro Inzino a partire dalle 20.30 con ingresso libero

Gli amanti delle alte quote sono invitati a partecipare all’incontro che avrà per protagonisti Emiliano Boldi ed Enrico Zappa, entrambi alpinisti non professionisti, che proporranno ai presenti un racconto dei loro viaggi e delle loro esperienze, che dalle montagne bresciane condurrà fino alle cime più alte del mondo.

Fascino

«Dal Guglielmo all’alta quota» è il titolo del viaggio proposto, nel corso del quale si verrà condotti a respirare anche il fascino dell’Himalaya, con le esperienze direttamente vissute da Boldi e Zappa al Manaslu (8163 m) e al Makalu (8485 m).

I due alpinisti condivideranno storie, passioni e sfide, passando dalla gioia per aver raggiunto la vetta del Manaslu nel 2023 alla delusione per il fallimento sul Makalu nel 2025. Nel corso della serata verrà onorata anche la memoria di Giangiuseppe Bregoli. A seguire ci saranno le premiazioni del circuito di gare di corsa in montagna Brixia Vertical Series.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
monte GuglielmoalpinismoInzino
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario