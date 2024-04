Guerra in Ucraina, morti due ragazzi ospitati in Italia dall’associazione DomaniZavtra

Un grande dolore colpisce l’associazione bresciana DomaniZavtra. Due degli «ex bambini» ospitati in Italia per le vacanze salute che la realtà organizza prima del conflitto sono caduti in azione di guerra in Ucraina. I particolari non sono noti. Avevano oggi tra i trenta e i quarant'anni visto che sono stati ospitati a partire dalla fine degli anni ‘80.

«Per noi Sasha e Ruslan erano parte della famiglia di DomaniZavtra e se anche in questi anni i rapporti erano proseguiti, molte persone dell'associazione erano in contatto con loro – comunica l’associazione -. Quando i lutti colpiscono più da vicino diventa ancora più forte la coscienza che la guerra rimane umana follia e DomaniZavtra riconferma la sua speranza perché presto torni la Pace in Ucraina. Sasha e Ruslan lasciano i loro cari, tra cui ci sono anche figli che purtroppo dovranno conoscere come i loro papà, la vita da orfani. In queste ore pur nelle difficoltà del momento stiamo lavorando per poter supportare le famiglie dei nostri due ragazzi».