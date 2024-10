Guasto alla linea ferroviaria a Roma: disagi anche a Brescia

Un inconveniente tecnico alla linea tra Roma Termini e Roma Tiburtina sta provocando importanti disagi alla circolazione dei treni. Nell'ultimo aggiornamento delle 12, il Gruppo Ferrovie dello Stato segnala il pericolo di ritardi fino a 180 minuti e di cancellazioni.

A Brescia è stato cancellato il treno Italo per Roma Termini, inizialmente previsto per le 13.29, e altri sono segnalati in ritardo. Gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili a questo link.