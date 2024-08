Guardia di Finanza, Lidia Peca nuova comandante a Breno

La Compagnia della Guardia di Finanza di Breno ha da oggi una nuova comandante. L’ufficiale Lidia Peca ha preso servizio oggi e subentrata al capitano Matteo Boarelli che lascia il reparto camuno per assumere un prestigioso incarico presso il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma. Il comandante provinciale di Brescia, il colonnello Francesco Maceroni, ha ringraziato Boarelli per quanto fatto nei due anni e mezzo di comando a Breno e ha formulato a Lidia Peca gli auguri di buon lavoro per il nuovo importante incarico.

Esperienze

Il capitano Peca è laureata in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria e in Giurisprudenza e ha conseguito due master in «Criminologia e studi giuridici forensi» e in «Sicurezza economico finanziaria e antiriciclaggio». Nel corso della propria carriera ha comandato la Sezione Operativa della Compagnia di Velletri (Rm) e il Nucleo Operativo del Gruppo di San Giorgio di Nogaro (Ud).