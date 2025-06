La Guardia Costiera salva due turisti tedeschi a largo di Padenghe

Attimi di paura questa mattina per due turisti tedeschi sul lago di Garda, salvati grazie al pronto intervento della Guardia costiera. I visitatori si trovavano a bordo di una moto d’acqua che, a circa un miglio nautico dalla costa di Padenghe, ha iniziato a imbarcare acqua costringendoli a gettarsi nel lago.

L'allarme

L’allarme è scattato direttamente dal conduttore della moto d’acqua, che ha chiamato il 112. La Sala operativa della Guardia costiera ha immediatamente attivato le squadre di soccorso, inviandone due sul punto geolocalizzato: la motovedetta Cp 605 e la motovedetta Cp 703.

È stata la Cp 605, già impegnata in un pattugliamento nel basso lago, a raggiungere per prima i due sfortunati, rimasti costantemente in contatto con gli operatori del 112 e della Guardia costiera di Salò. I turisti, seppur spaventati, sono stati recuperati e hanno ricevuto le prime assistenze. Hanno più volte ringraziato i soccorritori per la tempestività dell’intervento.

L'intervento della Guardia costiera di Salò - Foto Guardia costiera Salò

La disavventura si è conclusa con lo sbarco dei due a Padenghe, senza che fosse necessaria ulteriore assistenza medica. L’equipaggio della motovedetta è riuscito a recuperare in extremis anche la moto d’acqua, che stava per affondare, trainandola a riva.

Le cause

Dalle prime informazioni, i due turisti stavano cercando di raggiungere Sirmione quando, a circa 1,8 km dalla costa di Padenghe (vicino al limite di distanza dalla riva consentita per le moto d’acqua), il conduttore si è accorto della presenza di acqua nel vano motore. L’aver avuto a bordo un cellulare si è rivelato fondamentale per lanciare l’allarme e consentire alla Guardia Costiera di Salò di coordinare rapidamente i soccorsi.

L’episodio, concluso felicemente, serve da monito: la Guardia Costiera, che dal 16 giugno ha avviato l’operazione «Nazionale Mare e Laghi Sicuri 2025», ribadisce l’importanza di avere sempre con sé un cellulare carico e funzionante in caso di emergenza.