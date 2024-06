Grest al via in 180 oratori bresciani: il tema sarà il cammino come metafora di vita

«ViaVai. Mi indicherai il sentiero della vita». È questo il titolo dell’estate degli oratori lombardi - 180 solo nel Bresciano - dedicata ai bambini, preadolescenti e adolescenti che, in molti oratori della Diocesi, inizierà lunedì 10 giugno 2024.

In provincia di Brescia

Sono 340 gli oratori attivi nella Diocesi di Brescia. Di questi, circa 180 ospitano il Grest. Il progetto educativo e pastorale racchiuso nell’esperienza del Gruppo Estivo – che vanta nel complesso 600 settimane di attività - coinvolge circa 32.000 bambini (di cui il 13% stranieri) e 11.000 animatori sull’intero territorio diocesano.

Questo sforzo, che ha certamente importanti ricadute sul piano educativo e sociale, è possibile grazie alla presenza di numerosi parroci e curati bresciani che si impegnano direttamente nel Grest, alle 20 Guide deputate dalle comunità parrocchiali di occuparsi del coordinamento della vita degli oratori del loro territorio, dei giovani coordinatori ed educatori incaricati di questo compito. In buona parte degli oratori gli animatori sono coinvolti e accompagnati in un serio percorso di formazione educativa e in una fase di realizzazione del progetto che ha inizio nel mese di marzo e termina con l’avvio dell’esperienza. Sono numerosi i professionisti (psicologi, pedagogisti, educatori) coinvolti a più livelli e in diverse realtà al fine di garantire ai giovani animatori una formazione di qualità.

Il tema

In quest’anno che ci prepara al Giubileo 2025 «Pellegrini di speranza», ufficialmente indetto da Papa Francesco giovedì 9 maggio, gli oratori bresciani – insieme a quelli di tutta la Lombardia - si concentreranno sul tema del cammino.

Nelle settimane di Grest, bambini, ragazzi, adolescenti e famiglie si interrogheranno ed educheranno nello scoprire il valore del camminare, per riflettere sulla quotidianità affinché possa essere sempre più vissuta a passo d’uomo. Il cammino, infatti, costituisce uno dei paradigmi più utilizzati per narrare l’esperienza umana: la vita dell’uomo è sempre cammino attraverso la realtà. È questa avventura itinerante che ci consente di essere, diventare e rimanere uomini e donne, maturando una profonda conoscenza di noi stessi e di Dio attraverso le domande che accompagnano la vita e il pellegrinaggio di ogni uomo che passa per questa terra.

Gli appuntamenti

Mercoledì 12 giugno alle 10 in piazza della Loggia, i Grest degli oratori del centro storico si incontreranno per un momento di festa, testimonianza e condivisione. Interverrà don Giovanni Milesi, direttore dell’Ufficio per gli Oratori, i Giovani e le Vocazioni della Diocesi.

Lunedì 17 giugno alle 16 la sindaca Laura Castelletti – accompagnata da don Claudio Laffranchini, vicedirettore dell’Ufficio per gli Oratori, i Giovani e le Vocazioni della Diocesi – verrà accolta dai ragazzi del Grest dell’oratorio di San Nazaro (via Fratelli Bronzetti 9).

Il vescovo Pierantonio Tremolada, invece, accompagnato da una delegazione del Centro Oratori Bresciani, visiterà alcuni Grest nei Vicariati Territoriali nelle giornate di martedì 25 giugno e giovedì 27 giugno.