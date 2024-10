Greenway del Garza: nuove luci amiche dell’ambiente

Barbara Fenotti

Sono state installate grazie a 102mila euro di spesa. Intanto la ciclabile conquista terreno verso la città

L'intervento su via Edison © www.giornaledibrescia.it

Bella e curata, ma anche in sicurezza di giorno e di notte: nei giorni scorsi hanno preso il via i lavori di illuminazione della «Greenway della Valle del Garza». Un intervento del valore di 102mila euro al quale se ne aggiunge uno analogo anche per il grande parcheggio ex Afim di via sorelle Minola a Nave. Quest’ultimo è costato ottomila euro. Complessivamente sono stati spesi 110mila per un’operazione da tempo attesa dai residenti insieme all’installazione dei dossi rallentatori effettuata dai