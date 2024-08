Grave incidente tra un'auto e una moto a Tremosine sul Garda: in ospedale a bordo di due diversi elisoccorsi sono stati trasportati marito e moglie tedeschi che viaggiavano sulla due ruote. L'impatto tra i due mezzi - stando alle prime ricostruzioni e a quanto dichiarato da alcuni testimoni intervenuti per soccorrere i due feriti- sarebbe avvenuto frontalmente in via Dalco, una zona molto frequentata dai turisti.

Uno degli elicotteri intervenuti per i soccorsi - © www.giornaledibrescia.it

Dinamica da ricostruire

La dinamica esatta del sinistro è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Salò, intervenuti sul posto in un secondo momento. Ad avere la peggio è stato l'uomo, che era alla guida della moto: lui è stato trasportato in ospedale in codice rosso, mentre la moglie sarebbe meno grave.