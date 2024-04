Gratta e vinci per 368mila euro in strada: il flash mob per sensibilizzare sulla ludopatia

Flash mob contro il gioco d’azzardo questa mattina in centro, in Largo Formentone e piazza Vittoria. Un’iniziativa parte di un progetto sulla prevenzione della ludopatia di cui è capofila il consorzio Gli Acrobati e a cui partecipano le cooperative di Bessimo, il Calabrone, Fraternità, Civitas e Binao, con l’Ats Brescia e l’ambito distrettuale 1 Brescia e Collebeato.

Per terra sono state sparse migliaia di schedine, dal valore complessivo di 368mila euro, tutte possedute da un ex ludopatico che si era rivolto allo sportello d’ascolto del progetto e le conservava, in blocchetti da mille, nel suo garage, mentre delle scritte col gesso sull’asfalto ammonivano i passanti sui rischi del gioco. Una di queste riportava anche l’ultimo dato sull’azzardo disponibile per il comune di Brescia, dal Libro Bu dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 2019: 1.938.000.000 euro giocati complessivamente nella nostra città.

La curiosità dei passanti - © www.giornaledibrescia.it

«L’obiettivo è sensibilizzare le persone a non giocare e agganciare quanto prima chi lo fa, perché il gioco d’azzardo ha un sommerso altissimo, in cui le persone che accedono ai servizi di cura sono un numero esiguo rispetto al giocato, e di solito chi gioca vi si rivolge quando la situazione è già grave e conclamata – spiega Sara Rossi del Consorzio Acrobati –. Un evento di questo tipo, al mercato, ci permette di intercettare tutte le fasce d’età e nazionalità. È la prima volta che viene fatto a Brescia, l’abbiamo già portato in vari altri comuni».

In piazza Vittoria - © www.giornaledibrescia.it

Gli educatori delle cooperative hanno anche distribuito ai passanti volantini con i contatti degli sportelli di ascolto, gratuiti, nella nostra provincia, a Brescia, Desenzano, Montichiari, Gardone Val Trompia, Sarezzo, Palazzolo, Vestone. Per informazioni o appuntamenti si può consultare il sito www.gliacrobati.it, scrivere a info@smigliacrobati.it o chiamare il 3292781458 o il 3891660975.