Gratta e vinci da record a Gussago, con 10 euro di giocata conquista 2 milioni

Grossa vincita ad una edicola del centro di Gussago. Con un Gratta e vinci della serie Super Numerissimi da 10 euro un anonimo giocatore ha conquistato 2 milioni di euro.

Il biglietto vincente è stato venduto nei giorni scorsi dall’edicola di via Dante Alighieri 5, di Giovanni e Milena Gatta, che si trova in una via particolarmente battuta di Gussago, elemento di congiunzione tra la strada che conduce all’ospdale Richiedei e la provinciale per Brescia.

Naturalmente resta anonimo il fortunato vincitore che probabilmente riscuoterà un netto di 1,6 milioni di euro perché una parte della vincita va in tasse. Il riconoscimento ufficiale della vincita stessa avverrà nelle prossime ore con una conferma ufficiale di Lottomatica.

Come si incasserà questa vincita? È probabile che l’edicolante che non venga mai a conoscenza del vincitore anche se può avere qualche sospetto. Questo per la modalità di incasso delle vincite. Per le vincite di fascia alta occorre infatti effettuare personalmente apposita richiesta in qualsiasi filiale di Intesa San Paolo o direttamente alla Igt Lottery Spa Roma stampando la schedina, documento di identità e codice fiscale.