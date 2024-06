Grande entusiasmo a Elnòs per il firmacopie di Angelina Mango

Quello di Angelina Mango allo Spazio Eventi del centro commerciale Elnòs Shopping di Roncadelle è stato un instore affollatissimo e sentito: i fan della cantante (più o meno 300) l’hanno attesa per il firmacopie di promozione di «Poké Melodrama» cantando i suoi successi, con i cellulari puntati sull’ascensore da cui sarebbe emersa. Lei (puntuale) è arrivata senza deludere le aspettative, concedendo un selfie e un sorriso a tutti, a partire dalle persone sotto al palco. Tuta oversize bianca e bandana blu in testa, ha subito abbracciato con dolcezza i fan sotto al palchetto, firmando i vinili e i Cd e posando con loro per la classica foto ricordo. Le file parlano di un pubblico trasversale, ma certamente sbilanciato verso i più piccoli: bimbe e bimbi - complice forse anche il primo vero giorno d’estate senza scuola - erano i più numerosi.

L’evento è andato in scena alle 17: l’artista figlia d’arte, nonché vincitrice di Sanremo 2024, era a Brescia per promuovere l’album «Poké Melodrama», prima raccolta di brani inediti per lei, uscita lo scorso 31 maggio dopo il singolo-anteprima «Melodrama» (che aveva presentato durante un’ospitata ad «Amici 23»). Recentemente prima nella classifica degli album, dei Cd, dei vinili e delle musicassette più venduti (secondo le rilevazioni Fimi/Gfk), Angelina spopola in streaming non solo con «La noia» (scritta con Madame e vincitrice del festivàl), ma anche con «Che t’o dico a fa’», «Melodrama» e «Uguale a me» con Marco Mengoni.

Quasi trecento persone sono state in fila nella serpentina preparata dalla security. Le prime sessanta sono entrate immediatamente, tutte le altre hanno atteso pazientemente per un paio d’ore nelle retrovie, con i Cd tra le mani e qualche cartellone fatto in casa. «Angelina Ti Amo», recitavano le t-shirt di un gruppetto di fan con la bandana in testa (omaggio alla cantautrice). I fan meno pazienti sono invece entrati in uno dei negozi adiacenti al palco, infilandosi nelle vetrine per catturare un pezzetto di Angelina con la fotocamera del cellulare.