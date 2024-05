Grande cena rosa al Porto Torchio aspettando il Giro d’Italia

Cresce l’attesa per la partenza della quindicesima e più lunga tappa del Giro d’Italia 2024, la Manerba del Garda Livigno che vedrà la comunità gardesana ospitare per la prima volta una tappa del Giro d’Italia dopo aver applaudito nelle ultime stagioni il Giro under 23 e il Giro femminile. «Quando annunciammo a fine dello scorso anno che avremmo ospitato una tappa del Giro l’accoglienza della popolazione fu all’inizio un po’ fredda ma ora che siamo prossimi all’evento - spiega il primo cittadino Flaviano Mattiotti - sento un forte fermento. Ogni giorno, man mano che ci avviciniamo all’evento, decine di attività e privati cittadini si mobilitano e chiedono informazioni al Comune su come addobbare la propria attività o via interessata al passaggio della corsa».

Per celebrare questo evento il Comune, assessorato al Turismo e cultura, in collaborazione con la Pro loco ha promosso una Cena rosa a Porto Torchio in programma venerdì 17 alle 19.30, la sera dell’antivigilia della tappa, prima che venga montata tutta la struttura del Giro e il villaggio Partenza della corsa rosa. «Non sarà una cena come altre - avverte il primo cittadino - perché ogni tavolo sarà allestito e addobbato dai commensali stessi in tema Giro e verrà premiata la miss e il mister più belli e in tema della serata. Ciascuna comitiva, famiglia o coppia che prenoterà il tavolo avrà l’opzione se portarsi il cibo da casa o aderire alle proposte gastronomiche offerte dai bar e ristoranti aderenti all’iniziativa». Animazione musicale e dj renderanno la serata particolarmente divertente come vuole la tradizione del Giro d’Italia, che prima di essere una competizione sportiva, è soprattutto un momento di festa. Per partecipare alla cena occorre prenotarsi direttamente presso il Comune assessorato al turismo, oppure via web tramite Pro loco o Manerba eventi.