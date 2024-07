Gradimento sindaci italiani, Laura Castelletti è 61esima

Laura Castelletti si posiziona al 61esimo posto nell'edizione 2024 di Governance Poll, lo storico sondaggio che misura il consenso dei sindaci da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. Sono 80 in totale i capoluoghi di provincia presi in considerazione: la sindaca di Brescia, rispetto all'elezione di poco più di un anno fa, ha perso il 4,8 per cento di gradimenti.

Testa e coda

In cima alla classifica si posizionano Michele Guerra, primo cittadino di Parma, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, e Michele de Pascale, alla guida della Giunta di Ravenna. Agli ultimi posti si piazzano invece Roberto Gualtieri (Roma), Roberto Lagalla (Palermo) e Giacomo Tranchida (Trapani).

Il dato più evidente è il calo della popolarità della maggior parte dei sindaci italiani. Chi ne ha persa di più, in termini percentuali, è proprio Roberto Gualtieri, primo cittadino della Capitale. L'incremento maggiore di consensi, invece, se lo assicura Federico Basile (+6,5% a Messina).

Le regioni

Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il Governance Poll misura anche l'indice di gradimento dei governatori (su un campione di 13 presidenti di regione). Nono posto per Attilio Fontana, passato dal 56,5% dello scorso anno al 55% del 2024.

Prima posizione per Massimiliano Fedriga: il governatore friulano ha guadagnato quattro punti percentuali rispetto a un anno fa, toccando quota 68% di consensi. Ultimo invece Francesco Aquaroli, che si ferma al 43% nelle Marche, in calo del 2,5% rispetto al 2023.