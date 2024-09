Tutto pronto a Gottolengo per la Sagra della patata

Torna nel fine settimana a Gottolengo la Sagra della patata, il tradizionale appuntamento-vetrina per i produttori del settore agroalimentare del territorio, che è anche una grande festa con iniziative per tutte le età e tutti i gusti: si comincia venerdì 6 settembre.

Organizzata da Comune, Pro loco e associazioni, la sagra ha per protagonista il gustoso tubero, simbolo dell’operosità e dell’intraprendenza di tante realtà produttive locali.

Quest’anno torna «alla grande» e proprio nelle sue sedi originarie, il palazzetto della sport e gli spazi a esso adiacenti, ai quali ha dovuto rinunciare per quattro anni dapprima per le normative anti-Covid e poi per lavori di ristrutturazione. Qui i produttori locali allestiranno stand e bancarelle, naturalmente con in testa i «patater» a proporre i loro prelibati frutti della terra direttamente ai consumatori.

Il sindaco di Gottolengo Daniele Dancelli è davvero soddisfatto mentre annuncia l’attesa 22esima edizione della Sagra della Patata e dei Sapori di Gottolengo, che «torna nel suo pieno splendore al palazzetto dello sport. Siamo entusiasti – dice il primo cittadino – di riproporre questo evento nella sua forma tradizionale, con un’ampia gamma di stand enogastronomici, attività per tutte le età e spettacoli dal vivo che celebrano la nostra ricca cultura culinaria. È un appuntamento imperdibile anche per gli amanti della buona cucina e delle tradizioni locali. Quest’anno, infatti, oltre ai consueti piatti a base di patata ci saranno specialità regionali e nuovi sapori da scoprire grazie alla partecipazione di produttori locali e chef rinomati».

Il programma avrà un prologo venerdì con «Spazio Giovani», una serata animata da musica e proposte gastronomiche.

Il programma

Nel vivo della rassegna si entrerà il giorno successivo, sabato 7 settembre, a partire dalle 16 quando dopo il taglio del nastro lo spazio espositivo sarà aperto al pubblico.

Alle 18 è previsto il convegno sugli effetti che i pesticidi usati in agricoltura possono avere sulle api. E alle 20.30 si potrà cenare con lo spiedo bresciano a cura dell’associazione cacciatori e Oratorio. Infine, serata danzante con Laura Talenti.

Molti i momenti di richiamo in programma nella giornata di domenica 8 settembre. Si parte alle 8.30 con il raduno dei mezzi d’epoca organizzato dal gruppo Le Vecchie Meraviglie per dar vita al «Girogavando per la Bassa», mentre alle 9.30 si terrà «Isè sa fa i gnoc», dimostrazione e preparazione di gnocchi artigianali. Alle 10.30, Alessandra C. Giovannini parlerà del rapporto tra mieli regionali e i formaggi di Gottolengo. Alle 12, pranzo a cura dell’oratorio.

Pomeriggio all’insegna di diversi concorsi e, in serata, ancora possibilità di cenare e musica a chiudere in bellezza.