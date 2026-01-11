Giornale di Brescia
﻿CronacaBassa

Si sporge dal balcone, perde l’equilibrio e precipita: paura per un 51enne

Roberto Manieri
Pauroso incidente questa mattina a Gottolengo: fortunatamente l’uomo non è in pericolo di vita
L'elisoccorso in volo (immagine di archivio) - © www.giornaledibrescia.it
Si è sporto dal balcone di casa sino a quando ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto. Brutto incidente stamattina a Gottolengo per un uomo di 51 anni che è precipitato dal balcone di casa ed è caduto nello spazio sottostante la sua abitazione.

Sul posto l'intervento con l’elisoccorso giunto per trasportare l'uomo in codice rosso in ospedale, presenti anche i mezzi dei Carabinieri della compagnia di Verolanuova. Pur essendo grave è il 51enne non sarebbe in pericolo di vita.

