Si sporge dal balcone, perde l’equilibrio e precipita: paura per un 51enne
Pauroso incidente questa mattina a Gottolengo: fortunatamente l’uomo non è in pericolo di vita
L'elisoccorso in volo (immagine di archivio) - © www.giornaledibrescia.it
AA
Si è sporto dal balcone di casa sino a quando ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto. Brutto incidente stamattina a Gottolengo per un uomo di 51 anni che è precipitato dal balcone di casa ed è caduto nello spazio sottostante la sua abitazione.
Sul posto l'intervento con l’elisoccorso giunto per trasportare l'uomo in codice rosso in ospedale, presenti anche i mezzi dei Carabinieri della compagnia di Verolanuova. Pur essendo grave è il 51enne non sarebbe in pericolo di vita.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.