Fermato senza assicurazione, aggredisce vigile e addetto alla rimozione

Roberto Manieri
È accaduto a Gottolengo: l’uomo, un 50enne, è stato denunciato a piede libero
L'uomo è stato fermato dai carabinieri di Verolanuova - Foto Ansa/Giuseppe Lami © www.giornaledibrescia.it
Lo hanno fermato a Gottolengo perché stava circolando con uno scooter privo di assicurazione. Ma lui, davanti alla legittima contestazione del vigile e all’arrivo dell’addetto alla rimozione, che avrebbe dovuto trasportare la due ruote in deposito perché sotto sequestro, ha ben pensato di reagire.

Ha quindi alzato le mani contro entrambi, provocando loro delle lesioni. A quel punto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Verolanuova che ha preso in custodia il 50enne. L’uomo è stato denunciato a piede libero.

Argomenti
assicurazioneaggressionescooterGottolengo
