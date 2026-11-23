I treni regionali, suburbani e aeroportuali di Trenord arrivano su Google Maps con gli aggiornamenti in tempo reale. Chi pianifica un viaggio attraverso la piattaforma di Google può ora consultare gli orari programmati, oltre all’andamento effettivo della corsa, gli orari previsti di arrivo alle fermate, le coincidenze e le eventuali modifiche al servizio.
Trenord è il primo operatore ferroviario in Italia a introdurre questa funzionalità su Google Maps, grazie a un accordo con Google. L’integrazione consente di seguire il viaggio anche dopo la partenza e di individuare eventuali alternative in caso di ritardi o cambiamenti nella circolazione.
La novità
La novità riguarda tutti i servizi ferroviari gestiti dall’azienda lombarda, compresi i collegamenti aeroportuali. Le informazioni sono consultabili direttamente cercando su Google Maps un itinerario che preveda l’utilizzo del treno: oltre ai tempi di percorrenza aggiornati, vengono indicati gli orari previsti di arrivo a destinazione, le coincidenze e le successive soluzioni disponibili per raggiungere la meta.
Fino a oggi, sulla piattaforma erano presenti i dati di Trenord in formato statico, con gli orari programmati. Con la nuova integrazione, invece, vengono visualizzate anche le informazioni dinamiche sulla circolazione, già disponibili sull’app e sul sito dell’azienda ferroviaria.
I dati utilizzati derivano dal sistema Gtfs (General transit feed specification), lo standard per la condivisione delle informazioni sul trasporto pubblico, integrato da Google Maps attraverso il lavoro congiunto delle due aziende.